Капстина Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капстина Елена Анатольевна

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

25.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1968

Отец: Капстин Анатолий Степанович

Мать: Матюх Валентина Павловна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.09.1990

Дочь: Кан Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1991

Дочь: Кан Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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