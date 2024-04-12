Капстина Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1968
Рождение ребёнка
20.09.1990
Дочь: Кан Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1991
Дочь: Кан Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область