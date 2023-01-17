Козлова (Беляева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Беляев Иван
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
10.11.1923
Сын: Козлов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно