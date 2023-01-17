Козлова (Беляева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Беляева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Беляев Иван

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
10.11.1923

Сын: Козлов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Яков Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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