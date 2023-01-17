Беляев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Козлова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Беляев Василий Иванович

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1915

Сын: Беляев Александр Иванович

Мать ребёнка: Елизавета

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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