Беляев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Козлова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1915
Сын: Беляев Александр Иванович
Мать ребёнка: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно