Козлов Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1923
Сын: Козлов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно