Козлов Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1923

Сын: Козлов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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