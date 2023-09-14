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Космогоров Александр Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Космогоров Гавриил Прокофьевич

Мать: Космогорова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1969

Дочь: Космогорова Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1971

Дочь: Космогорова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1980

Сын: Космогоров Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1986

Сын: Космогоров Леонид Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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