Космогоров Александр Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1969
Дочь: Космогорова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1971
Дочь: Космогорова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
20.05.1980
Сын: Космогоров Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1986
Сын: Космогоров Леонид Александрович
Смерть
Неизвестно