Космогорова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогорова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1969

Отец: Космогоров Александр Гавриилович

Мать: не указана

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