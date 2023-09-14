Космогорова (Чаркова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогорова (Чаркова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чарков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1947

Сын: Космогоров Анатолий Гавриилович

Отец ребёнка: Космогоров Гавриил Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космогоров Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Космогоров Гавриил Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космогоров Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Космогоров Гавриил Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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