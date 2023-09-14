Космогорова (Чаркова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чарков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1947
Сын: Космогоров Анатолий Гавриилович
Отец ребёнка: Космогоров Гавриил Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космогоров Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Космогоров Гавриил Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космогоров Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Космогоров Гавриил Прокофьевич
Смерть
Неизвестно