Космогоров Гавриил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космогоров Александр Гавриилович
Мать ребёнка: Космогорова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космогоров Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Космогорова Валентина Ивановна
Смерть
1938
Рождение ребёнка
29.11.1947
Сын: Космогоров Анатолий Гавриилович
Мать ребёнка: Космогорова Валентина Ивановна