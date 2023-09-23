Космогоров Гавриил Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогоров Гавриил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Космогоров Прокопий Харитонович

Мать: Космогорова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космогоров Александр Гавриилович

Мать ребёнка: Космогорова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космогоров Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Космогорова Валентина Ивановна

Смерть
1938
Рождение ребёнка
29.11.1947

Сын: Космогоров Анатолий Гавриилович

Мать ребёнка: Космогорова Валентина Ивановна

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