Картавченко Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти26.10.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Картавченко Григорий Данилович
Место жительства
По 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1846
из деревни Березуцкой Будасова той что на Ломне
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
20.11.1865 ст.
Григорий Григорьевич Харченко
Восприемник
15.05.1870 ст.
Федор Дамианович Будаков
Рождение ребёнка
24.01.1873 ст.
Сын: Картавченко Григорий Александрович
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Картавченко Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.
Сын: Картавченко Захарий Александрович
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
29.07.1880 ст.
Сын: Картавченко Николай Александрович
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1884 ст.
Сын: Картавченко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.09.1887 ст.
Сын: Картавченко Андрей Александрович
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
25.07.1893 ст.
Сын: Картавченко Моисей Александрович
Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1907 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2CS?i=868&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.10.1907 ст.
на кладбище д. Кровной