Картавченко Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картавченко Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

26.10.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Картавченко Григорий Данилович

Мать: не указана

Место жительства
По 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
из деревни Березуцкой Будасова той что на Ломне
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
20.11.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Григорьевич Харченко
Восприемник
15.05.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Дамианович Будаков
Рождение ребёнка
24.01.1873 ст.

Сын: Картавченко Григорий Александрович

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Картавченко Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.

Сын: Картавченко Захарий Александрович

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Рождение ребёнка
29.07.1880 ст.

Сын: Картавченко Николай Александрович

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.11.1884 ст.

Сын: Картавченко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.09.1887 ст.

Сын: Картавченко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.07.1893 ст.

Сын: Картавченко Моисей Александрович

Мать ребёнка: Картавченко Ксения Павловна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картавченко Ксения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.10.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2CS?i=868&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.10.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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