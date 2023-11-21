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Картавченко Захарий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1877 ст.

Дата смерти

27.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1877 ст.

Отец: Картавченко Александр Григорьевич

Мать: Картавченко Ксения Павловна

Крещение
06.09.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Илья Яковлевич Простяшин ?, Евдокия Алексеевна Бардакова
Смерть
27.01.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от дифтерита
Похороны
29.01.1879 ст.
на общественном кладбище
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