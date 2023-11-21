Картавченко Захарий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1877 ст.
Дата смерти27.01.1879 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1877 ст.
Крещение
06.09.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Илья Яковлевич Простяшин ?, Евдокия Алексеевна Бардакова
Смерть
27.01.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от дифтерита
Похороны
29.01.1879 ст.
на общественном кладбище