Картавченко Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Картавченко Даниил
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Картавченко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1849
Дочь: Н... Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Картавченко Пимон ? Григорьевич
Место жительства
По 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1846
из деревни Березуцкой Будасова той что на Ломне
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Романченко Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно