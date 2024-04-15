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Картавченко Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Картавченко Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Картавченко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1849

Дочь: Н... Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Картавченко Пимон ? Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
По 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
из деревни Березуцкой Будасова той что на Ломне
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Романченко Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картавченко Матрона Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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