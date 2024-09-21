Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Место рождения

Петрушино

Дата рождения

15.09.1890 ст.

Дата смерти

01.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1890 ст.

Отец: Бурцев Адриан Михайлович

Мать: Бурцева (Дунаева) Евдокия Никитична

Крещение
16.09.1890 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
30.10.1905 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
У Анастасии Васильевны Бабкиной.
Восприемник
20.12.1907 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
У Евгении Феофановны Бабкиной
Бракосочетание
22.05.1909

Муж: Глухов Николай Алексеевич

Савостьяново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Глухов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Глухова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1915 ст.

Дочь: Глухова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Судя по данным на памятнике, у родственников есть информация, что Любовь Николаевна родилась 11.08.1916, но запись о её рождении от 11.08 в метрической книге за 1915г.
Рождение ребёнка
05.03.1917

Дочь: Глухова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.07.1918 ст.

Дочь: Исаченко (Глухова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Дата переписана с памятника
Смерть
01.04.1970
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Дата смерти со слов одной из внучек Надежды. Две другие внучки считают, что она умерла на несколько лет раньше, но точную дату или год назвать затрудняются. Документы не сохранились, таблички на памя... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.