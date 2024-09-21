Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна
Место рожденияПетрушино
Дата рождения15.09.1890 ст.
Дата смерти01.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1890 ст.
Крещение
16.09.1890 ст.
Восприемник
30.10.1905 ст.
У Анастасии Васильевны Бабкиной.
Восприемник
20.12.1907 ст.
У Евгении Феофановны Бабкиной
Бракосочетание
22.05.1909
Савостьяново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1912
Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.1913
Дочь: Глухова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
11.08.1915 ст.
Дочь: Глухова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич
Судя по данным на памятнике, у родственников есть информация, что Любовь Николаевна родилась 11.08.1916, но запись о её рождении от 11.08 в метрической книге за 1915г.
Рождение ребёнка
05.03.1917
Дочь: Глухова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.07.1918 ст.
Дочь: Исаченко (Глухова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Глухов Николай Алексеевич
Дата переписана с памятника
Смерть
01.04.1970
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Дата смерти со слов одной из внучек Надежды. Две другие внучки считают, что она умерла на несколько лет раньше, но точную дату или год назвать затрудняются. Документы не сохранились, таблички на памя... Показать все