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Глухов Николай Алексеевич

Место рождения

Нагиши

Дата рождения

24.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1880 ст.

Отец: Глухов Алексей Васильевич

Мать: Глухова (Мухина) Стефанида Герасимовна

Бракосочетание
22.05.1909

Жена: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Савостьяново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Глухов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Глухова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1915 ст.

Дочь: Глухова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Судя по данным на памятнике, у родственников есть информация, что Любовь Николаевна родилась 11.08.1916, но запись о её рождении от 11.08 в метрической книге за 1915г.
Рождение ребёнка
05.03.1917

Дочь: Глухова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.07.1918 ст.

Дочь: Исаченко (Глухова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Дата переписана с памятника
Смерть
Неизвестно
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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