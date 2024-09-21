Глухов Николай Алексеевич
Место рожденияНагиши
Дата рождения24.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1880 ст.
Бракосочетание
22.05.1909
Савостьяново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1912
Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна
Рождение ребёнка
25.10.1913
Дочь: Глухова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна
Рождение ребёнка
11.08.1915 ст.
Дочь: Глухова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна
Судя по данным на памятнике, у родственников есть информация, что Любовь Николаевна родилась 11.08.1916, но запись о её рождении от 11.08 в метрической книге за 1915г.
Рождение ребёнка
05.03.1917
Дочь: Глухова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна
Рождение ребёнка
?.07.1918 ст.
Дочь: Исаченко (Глухова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Глухова (Бурцева) Надежда Адриановна
Дата переписана с памятника
Смерть
Неизвестно