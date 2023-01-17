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Абдулгазиз Муртазин

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Муртаза Арсланбеков

Мать: Зумлябика

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Абдулгадий Абдулгазизов

Мать ребёнка: Балхизя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Абдулбадиг Абдулгазизов

Мать ребёнка: Балхизя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Абдулбадиг Абдулгазизов

Мать ребёнка: Балхизя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гайникамал Абдулгазизова

Мать ребёнка: Хуббиниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гайнизамал Абдулгазизова

Мать ребёнка: Хуббиниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Хуснизамила Абдулгазизова

Мать ребёнка: Хуббиниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хуснизигана Абдулгазизова

Мать ребёнка: Хуббиниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Аблулвали Абдулгазизов

Мать ребёнка: Хуббиниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулсадык Абдулгазизов

Мать ребёнка: Балхизя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балхизя

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1859
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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