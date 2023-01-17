Абдулгазиз Муртазин
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Муртаза Арсланбеков
Мать: Зумлябика
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Балхизя
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Балхизя
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Балхизя
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гайникамал Абдулгазизова
Мать ребёнка: Хуббиниса
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гайнизамал Абдулгазизова
Мать ребёнка: Хуббиниса
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Хуснизамила Абдулгазизова
Мать ребёнка: Хуббиниса
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хуснизигана Абдулгазизова
Мать ребёнка: Хуббиниса
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Хуббиниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балхизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балхизя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1859