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Аблулвали Абдулгазизов

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Абдулгазиз Муртазин

Мать: Хуббиниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1884

Сын: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Мать ребёнка: Гыльминур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакирьян Валиев

Мать ребёнка: Гыльминур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев (муртазин) Закирьян Валиев

Мать ребёнка: Гыльминур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев (муртазин) Каримьян Валиев

Мать ребёнка: Гыльминур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев (муртазин) Рахимьян Валиев

Мать ребёнка: Гыльминур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гыльминур

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