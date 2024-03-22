Аблулвали Абдулгазизов
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Абдулгазиз Муртазин
Мать: Хуббиниса
Рождение ребёнка
22.04.1884
Сын: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Мать ребёнка: Гыльминур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакирьян Валиев
Мать ребёнка: Гыльминур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев (муртазин) Закирьян Валиев
Мать ребёнка: Гыльминур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев (муртазин) Каримьян Валиев
Мать ребёнка: Гыльминур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев (муртазин) Рахимьян Валиев
Мать ребёнка: Гыльминур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гыльминур