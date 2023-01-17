Зумлябика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зумлябика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Абдулгазиз Муртазин

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Абдулвахит Муртазин

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Махибямал Муртазина

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Абдулхалик Муртазин

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртаза Арсланбеков

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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