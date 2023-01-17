Зумлябика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Абдулгазиз Муртазин
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Рождение ребёнка
1791
Сын: Абдулвахит Муртазин
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Махибямал Муртазина
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Рождение ребёнка
1793
Сын: Абдулхалик Муртазин
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муртаза Арсланбеков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно