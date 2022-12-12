Абдулбадиг Абдулгазизов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулбадиг Абдулгазизов

Абдулбадиг Абдулгазизов

avatar

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Абдулгазиз Муртазин

Мать: Балхизя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хамидулла Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мухаметзагир Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1856

Сын: Мухамедьяр Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сагадибанул Абдулбадигова

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фархетдин Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мужип Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметталып Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халим Абдулбадигов

Мать ребёнка: Васыфа

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close