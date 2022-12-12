Абдулбадиг Абдулгазизов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Абдулгазиз Муртазин
Мать: Балхизя
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мухаметзагир Абдулбадигов
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
05.02.1856
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сагадибанул Абдулбадигова
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мужип Абдулбадигов
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметталып Абдулбадигов
Мать ребёнка: Васыфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халим Абдулбадигов
Мать ребёнка: Васыфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно