Болдырев (Болдарев) Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев (Болдарев) Василий Степанович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.06.1926

Дата смерти

После 1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926

Отец: Болдарев Степан Иванович

Мать: Болдарева Ксения Ефимовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
?.11.1943
Медаль "За отвагу", Медаль за победу над Японией, За боевые заслуги
Военная служба
С ?.11.1943
Красноармеец, Младший сержант. Пулеметчик с 18 лет+ Русско-Японская война
Бракосочетание
13.10.1959

Жена: Болдарева Анна Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1959

Дочь: Болдарева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Болдарева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдарева Анна Ивановна

Осуждение
Неизвестно
Сидел в тюрьме. Прозвище- КОТ
Отбывание наказания
Неизвестно
Был осужден.
Смерть
После 1975