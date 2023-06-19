Болдырев (Болдарев) Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения01.06.1926
Дата смертиПосле 1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926
Военная награда
?.11.1943
Медаль "За отвагу", Медаль за победу над Японией, За боевые заслуги
Военная служба
С ?.11.1943
Красноармеец, Младший сержант. Пулеметчик с 18 лет+ Русско-Японская война
Бракосочетание
13.10.1959
Жена: Болдарева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
После 1959
Дочь: Болдарева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Болдарева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдарева Анна Ивановна
Осуждение
Неизвестно
Сидел в тюрьме. Прозвище- КОТ
Отбывание наказания
Неизвестно
Был осужден.
Смерть
После 1975