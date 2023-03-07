Болдарев (Болдырев) Степан Иванович

Болдарев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1881 ст.
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1881 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
21.12.1881 ст.
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.01.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ранение
29.01.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 210-й пехотный Бронницкий полк Место рождения. Губерния Рязанская губ. Место рождения. Уезд Ряжский уезд Место рождения. Волость Еголдаевская вол. Причина выбыт... Показать все
Военная служба
29.01.1915
Участник Первой Мировой войны. Ранение в левую руку пулей. Рваная рана. 4 февраля 1915г под г.Лык. Германия
Рождение ребёнка
1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1926