Болдарев (Болдырев) Степан Иванович

Болдарев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдарев Степан Иванович

Болдарев Степан Иванович

avatar

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.12.1881 ст.

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1881 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
21.12.1881 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Ранение
29.01.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 210-й пехотный Бронницкий полк Место рождения. Губерния Рязанская губ. Место рождения. Уезд Ряжский уезд Место рождения. Волость Еголдаевская вол. Причина выбыт... Показать все
Военная служба
29.01.1915
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Участник Первой Мировой войны. Ранение в левую руку пулей. Рваная рана. 4 февраля 1915г под г.Лык. Германия
Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close