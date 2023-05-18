Болдарева (Вековищева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1959
Рождение ребёнка
После 1959
Дочь: Болдарева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Болдырев Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно