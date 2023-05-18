Болдарева (Вековищева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдарева (Вековищева) Анна Ивановна

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.10.1959

Муж: Болдырев Василий Степанович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1959

Дочь: Болдарева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Болдырев Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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