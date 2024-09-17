Пец Рудольф-Август Карлович
Место рождения
Дата рождения13.11.1857 ст.
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1857 ст.
Отец: Пец Карл-Гейнрих Андреевич
Мать: Пец (Геллерман) Александрина-Генриетта-Леопольдина Эмануиловна
Сын смотрителя фабрики Карла Пец от брака его с Александриною, ур. Геллерман. Восприемники: г-н Вильгельм Менк, г-н Александр Мейер, г-н Пётр Пец, г-жа Каролина Люрс и девица Луиза Геллерман.
Работа или профессия
Неизвестно
Гласный городской думы.
Бракосочетание
1884
Работа или профессия
1885
Переводчик при таможне.
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.
Сын: Пец Вильгельм Рудольфович
Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Сын Рудольфа Августа Пец, переводчика при здешней таможни, от брака его с Дарьей, урожденной Гувелякен. Восприемники: г-н Вильгельм Гувелякен старший, г-н Альфред Гувелякен, г-н Гейнрих Пец, г-жа Але... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.
Сын: Пец Альфред-Адольф Рудольфович
Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Сын приказчика Рудольфа Августа Пец от брака его с Дарьей, урождённой Гувелякен. Восприемники: г-н Карл Пец старший, г-н Герман Шольц, г-н Герман Гувелякен младший, г-н Доктор Валентин Марциновекий, г... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1889 ст.
Дочь: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна
Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Рождение ребёнка
25.02.1891 ст.
Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Дочь: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна
Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Дочь: Пец Алина Рудольфовна
Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Купеческого сословия.
Работа или профессия
1903
Один из основателей товарищества, архангельского торгового дома «Ульсен, Стампе и К».
Работа или профессия
С 1909
Член учетного комитета отделения Петербургского международного коммерческого банка,
Бракосочетание
Около 1916
Жених - вторым браком. Невеста - бывшая гувернантка его детей.
Работа или профессия
1924
Безработный.
Смерть
1932