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Пец Рудольф-Август Карлович

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.11.1857 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1857 ст.

Отец: Пец Карл-Гейнрих Андреевич

Мать: Пец (Геллерман) Александрина-Генриетта-Леопольдина Эмануиловна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сын смотрителя фабрики Карла Пец от брака его с Александриною, ур. Геллерман. Восприемники: г-н Вильгельм Менк, г-н Александр Мейер, г-н Пётр Пец, г-жа Каролина Люрс и девица Луиза Геллерман.
Работа или профессия
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Гласный городской думы.
Бракосочетание
1884

Жена: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
1885
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Переводчик при таможне.
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.

Сын: Пец Вильгельм Рудольфович

Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Сын Рудольфа Августа Пец, переводчика при здешней таможни, от брака его с Дарьей, урожденной Гувелякен. Восприемники: г-н Вильгельм Гувелякен старший, г-н Альфред Гувелякен, г-н Гейнрих Пец, г-жа Але... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Сын: Пец Альфред-Адольф Рудольфович

Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Сын приказчика Рудольфа Августа Пец от брака его с Дарьей, урождённой Гувелякен. Восприемники: г-н Карл Пец старший, г-н Герман Шольц, г-н Герман Гувелякен младший, г-н Доктор Валентин Марциновекий, г... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1889 ст.

Дочь: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна

Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.02.1891 ст.

Сын: Пец Эдуард Рудольфович

Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Дочь: Дес Фонтейнес (Пец) Люция Рудольфовна

Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Дочь: Пец Алина Рудольфовна

Мать ребёнка: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Купеческого сословия.
Работа или профессия
1903
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Один из основателей товарищества, архангельского торгового дома «Ульсен, Стампе и К».
Работа или профессия
С 1909
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Член учетного комитета отделения Петербургского международного коммерческого банка,
Бракосочетание
Около 1916

Жена: Пец (Зейдельберг) Нелли Адольфовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Жених - вторым браком. Невеста - бывшая гувернантка его детей.
Работа или профессия
1924
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Безработный.
Смерть
1932

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