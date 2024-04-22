Пец Алина Рудольфовна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Купеческого сословия.
Работа или профессия
1924
Машинистка Общества Руссголландлес.
Осуждение
02.01.1938
Осуждена тройкой при НКВД Архангельской области за антисоветскую деятельность и приговорена к 10 годам заключения, 6 из которых она провела в лагере Пуксозера. После освобождения жила в семье племянн... Показать все
Реабилитация осужденного
1960
Смерть
Неизвестно