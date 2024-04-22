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Пец Алина Рудольфовна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пец Рудольф-Август Карлович

Мать: Пец Дарья Вильгельмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Купеческого сословия.
Работа или профессия
1924
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Машинистка Общества Руссголландлес.
Осуждение
02.01.1938
Осуждена тройкой при НКВД Архангельской области за антисоветскую деятельность и приговорена к 10 годам заключения, 6 из которых она провела в лагере Пуксозера. После освобождения жила в семье племянн... Показать все
Реабилитация осужденного
1960
Смерть
Неизвестно
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