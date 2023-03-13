Швецовъ Михаилъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Швецовъ Иванъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1772
Сын: Швецовъ Григорий
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Швецовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Швецовъ Осипъ
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Швецовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Швецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Марья Федорова