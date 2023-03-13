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Швецовъ Михаилъ

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Швецовъ Иванъ

Мать: Швецова Авдотья Алексеева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1772

Сын: Швецовъ Григорий

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Швецовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Швецовъ Осипъ

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Швецовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Швецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Швецова Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Марья Федорова

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