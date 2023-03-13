Швецовъ Иванъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Швецовъ Иванъ Ивановъ
Мать: Швецова Маланья Юдина
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Швецовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Швецова Авдотья Алексеева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1771
Сын: Швецовъ Кузьма
Мать ребёнка: Швецова Авдотья Алексеева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно