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Швецовъ Иванъ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Швецовъ Иванъ Ивановъ

Мать: Швецова Маланья Юдина

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Швецовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Швецова Авдотья Алексеева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1771

Сын: Швецовъ Кузьма

Мать ребёнка: Швецова Авдотья Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Авдотья Алексеева

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