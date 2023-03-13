Швецовъ Иванъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Маланья Юдина
Рождение ребёнка
1730
Сын: Швецовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина
Рождение ребёнка
1738
Сын: Швецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Швецовъ Никита
Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина
Рождение ребёнка
1751
Сын: Швецовъ Федоръ
Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина