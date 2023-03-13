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Швецовъ Иванъ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Маланья Юдина

Рождение ребёнка
1730

Сын: Швецовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина

Рождение ребёнка
1738

Сын: Швецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Швецовъ Никита

Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина

Рождение ребёнка
1751

Сын: Швецовъ Федоръ

Мать ребёнка: Швецова Маланья Юдина

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