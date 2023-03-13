Швецова Маланья Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Маланья Юдина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Швецовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1738

Сын: Швецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Швецовъ Никита

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Швецовъ Федоръ

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Иванъ Ивановъ

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