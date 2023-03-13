Швецова Маланья Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Швецовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1738
Сын: Швецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Швецовъ Никита
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Швецовъ Федоръ
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ Ивановъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно