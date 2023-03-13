Швецова Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Швецовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Швецовъ Кузьма
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан