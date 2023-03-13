Швецова Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Швецовъ Григорий
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Швецовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Швецовъ Осипъ
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Швецовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Швецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Швецова) Лукерья
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Швецова) Агафья
Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ