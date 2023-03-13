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Швецова Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Швецовъ Григорий

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Швецовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Швецовъ Осипъ

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Швецовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Швецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Швецова) Лукерья

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Швецова) Агафья

Отец ребёнка: Швецовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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