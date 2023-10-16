Сергеева Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1925
Сын: Сергеев Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Матлахова (Сергеева) Ираида Федоровна
Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно