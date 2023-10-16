Сергеева Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Татьяна Андреевна

Сергеева Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1925

Сын: Сергеев Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Матлахова (Сергеева) Ираида Федоровна

Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.