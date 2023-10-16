Сергеев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1897

Дата смерти

06.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1897

Отец: Сергеев Иван

Мать: (Сергеева) Евфросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
03.01.1925

Сын: Сергеев Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Матлахова (Сергеева) Ираида Федоровна

Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна

Смерть
06.10.1943

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