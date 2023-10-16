Сергеев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1897
Дата смерти06.10.1943
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1897
Отец: Сергеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1925
Сын: Сергеев Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Матлахова (Сергеева) Ираида Федоровна
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
07.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Андреевна
Смерть
06.10.1943