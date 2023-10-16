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Сергеев Вячеслав Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1925

Дата смерти

10.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925

Отец: Сергеев Федор Иванович

Мать: Сергеева Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.1989
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