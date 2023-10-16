Матлахова (Сергеева) Ираида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матлахова (Сергеева) Ираида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Сергеев Федор Иванович

Мать: Сергеева Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
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