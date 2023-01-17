Котова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Сараева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1916
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Котов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно