Котова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Сараева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Котов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Котов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Котов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Иванович

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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