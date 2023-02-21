Сараева (Котова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1914
Дата смерти29.09.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1914
Отец: Котов Василий Иванович
Мать: Котова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1938
Отец ребёнка: Сараев Петр Афанасьевич
Большое Сырково/ Ярополец
Рождение ребёнка
11.03.1940
Отец ребёнка: Сараев Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Галина Петровна
Отец ребёнка: Сараев Петр Афанасьевич
Смерть
29.09.1989
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область