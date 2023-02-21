Сараева (Котова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Котова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1914

Дата смерти

29.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1914

Отец: Котов Василий Иванович

Мать: Котова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1938

Сын: Сараев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сараев Петр Афанасьевич

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Большое Сырково/ Ярополец
Рождение ребёнка
11.03.1940

Сын: Сараев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Сараев Петр Афанасьевич

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Галина Петровна

Отец ребёнка: Сараев Петр Афанасьевич

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
29.09.1989
Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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