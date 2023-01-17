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Котов Алексей Васильевич

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Место рождения

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

21.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Котов Василий Иванович

Мать: Котова Ольга Николаевна

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Военная служба
Неизвестно
Волоколамский РВК, Московская обл., Волоколамский р-н
Смерть
21.09.1944
Латвийская ССР, Баускский уезд, д. Думба
Причина смерти: погиб
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Баускский уезд, д. Думба
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