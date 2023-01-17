Котов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти21.09.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Котов Василий Иванович
Мать: Котова Ольга Николаевна
Военная служба
Неизвестно
Волоколамский РВК, Московская обл., Волоколамский р-н
Смерть
21.09.1944
Латвийская ССР, Баускский уезд, д. Думба
Причина смерти: погиб
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Баускский уезд, д. Думба