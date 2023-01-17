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Котов Василий Иванович

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Место рождения

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Котов Иван Васильевич

Мать: не указана

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Сараева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Котов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Котов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Котов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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