Котов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Котов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Сараева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1916
Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Котова Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно