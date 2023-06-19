Баксанов Феодор
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Баксанов Сергей
Бракосочетание
1865
Жена: Баксанова Пелагия
Рождение ребёнка
1868
Сын: Баксанов Михаил
Мать ребёнка: Баксанова Пелагия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Баксанова Пелагия
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Баксанова Пелагия
Рождение ребёнка
1882
Сын: Баксанов Николай
Мать ребёнка: Баксанова Пелагия
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Баксанова Пелагия
Рождение ребёнка
1887
Сын: Баксанов Петр
Мать ребёнка: Баксанова Пелагия
Смерть
Неизвестно