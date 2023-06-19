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Баксанов Феодор

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Баксанов Сергей

Мать: Баксанова Анастасия Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1865

Жена: Баксанова Пелагия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Баксанов Михаил

Мать ребёнка: Баксанова Пелагия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Баксанова Пелагия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Баксанова Пелагия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Баксанов Николай

Мать ребёнка: Баксанова Пелагия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Баксанова Пелагия

Рождение ребёнка
1887

Сын: Баксанов Петр

Мать ребёнка: Баксанова Пелагия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно