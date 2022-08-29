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Баксанов Сергей

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1817

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Баксанов Матвей

Мать: Баксанова (Ляпина) Ксения Леонтьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1836

Жена: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Баксанова) Дарья

Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Баксанов Феодор

Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баксанов Иаков

Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1882
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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