Баксанов Сергей
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Баксанова) Дарья
Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Баксанов Феодор
Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Баксанов Иаков
Мать ребёнка: Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна
Смерть
1882