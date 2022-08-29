Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1836

Муж: Баксанов Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Баксанова) Дарья

Отец ребёнка: Баксанов Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Баксанов Феодор

Отец ребёнка: Баксанов Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баксанов Иаков

Отец ребёнка: Баксанов Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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