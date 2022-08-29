Баксанова (Старцова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836
Муж: Баксанов Сергей
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Баксанова) Дарья
Отец ребёнка: Баксанов Сергей
Рождение ребёнка
1847
Сын: Баксанов Феодор
Отец ребёнка: Баксанов Сергей
Рождение ребёнка
1852
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Сергей
Рождение ребёнка
1853
Сын: Баксанов Иаков
Отец ребёнка: Баксанов Сергей
Смерть
Неизвестно