Баксанова (Спирина) Пелагия
Место рожденияс. Аннинское
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Аннинское
с. Аннинское
Бракосочетание
1865
Муж: Баксанов Феодор
Рождение ребёнка
1868
Сын: Баксанов Михаил
Отец ребёнка: Баксанов Феодор
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Баксанов Феодор
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Баксанов Феодор
Рождение ребёнка
1882
Сын: Баксанов Николай
Отец ребёнка: Баксанов Феодор
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Баксанов Феодор
Рождение ребёнка
1887
Сын: Баксанов Петр
Отец ребёнка: Баксанов Феодор
Смерть
Неизвестно