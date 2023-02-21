Баксанова (Спирина) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанова (Спирина) Пелагия

Баксанова (Спирина) Пелагия

Место рождения

с. Аннинское

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Аннинское
с. Аннинское
Бракосочетание
1865

Муж: Баксанов Феодор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Баксанов Михаил

Отец ребёнка: Баксанов Феодор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Баксанов Феодор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Баксанов Феодор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Баксанов Николай

Отец ребёнка: Баксанов Феодор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Баксанов Феодор

Рождение ребёнка
1887

Сын: Баксанов Петр

Отец ребёнка: Баксанов Феодор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close