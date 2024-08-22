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Фельк Иоханн Андреас

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Фельк Иоганнес

Мать: Фельк (Лангольф) Катарина Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельк (Лотц) М Барбара

Рождение ребёнка
?.01.1862

Сын: Фельк Эдуард

Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.02.1864

Сын: Фельк Андреас

Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Фельк Эдуард

Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фельк М.Катарина

Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фельк Карл

Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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