Фельк Иоханн Андреас
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Фельк Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельк (Лотц) М Барбара
Рождение ребёнка
?.01.1862
Сын: Фельк Эдуард
Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара
Рождение ребёнка
26.02.1864
Сын: Фельк Андреас
Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фельк Эдуард
Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фельк М.Катарина
Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара
Рождение ребёнка
1874
Сын: Фельк Карл
Мать ребёнка: Фельк (Лотц) М Барбара
Смерть
Неизвестно