Фельк (Лангольф) Катарина Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельк Иоганнес
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фельк Иоханн Гейнрих
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фельк Иоханн Андреас
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фельк Иоганнес
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фельк Мария Катарина
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес
Рождение ребёнка
?.11.1853
Отец ребёнка: Фельк Иоганнес
Смерть
Неизвестно