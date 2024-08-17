Фельк (Лангольф) Катарина Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк (Лангольф) Катарина Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Иоганнес

Рождение ребёнка
1836

Сын: Фельк Иоханн Гейнрих

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Фельк Иоханн Андреас

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фельк Иоханн Николаус

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фельк Иоганнес

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фельк Мария Катарина

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.11.1853

Сын: Фельк Иоханн Кристиан

Отец ребёнка: Фельк Иоганнес

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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