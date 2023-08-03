Барьяхтар Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1835
Отец: Барьяхтар Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Барьяхтар Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
10.06.1879
Сын: Барьяхтар Пантелеймон Дмитриевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Наталья Мироновна
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-145,зап.-14
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно