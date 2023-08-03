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Барьяхтар Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Барьяхтар Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Барьяхтар Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Наталья Мироновна

Рождение ребёнка
10.06.1879

Сын: Барьяхтар Пантелеймон Дмитриевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Наталья Мироновна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-145,зап.-14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барьяхтар Наталья Мироновна

Смерть
Неизвестно
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