Барьяхтар Наталья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар Наталья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Барьяхтар Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
10.06.1879

Сын: Барьяхтар Пантелеймон Дмитриевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Ильич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-145,зап.-14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барьяхтар Дмитрий Ильич

Смерть
Неизвестно
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