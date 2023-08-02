Барьяхтар Наталья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Барьяхтар Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1879
Сын: Барьяхтар Пантелеймон Дмитриевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Ильич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-145,зап.-14
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно