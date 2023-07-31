Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Фёдор Иванович

Мать: Анисья Арефьева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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