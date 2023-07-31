Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Фёдор Иванович
Мать: Анисья Арефьева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно