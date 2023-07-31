Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Яковлевич

Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Яков Федорович

Мать: Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close