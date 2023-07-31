Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Яков Федорович
Мать: Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Михайловна
Смерть
Неизвестно