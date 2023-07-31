Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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