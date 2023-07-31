Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Яковлевич
Смерть
Неизвестно