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Василий Яковлевич
Василий Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Федорович
1793 г.р.
Мать
Акулина Тимофеевна
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Яков Федорович
Мать:
Акулина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
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