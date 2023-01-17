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Калиниченко Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1926

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1926

Отец: Калиниченко Григорий Васильевич

Мать: Калиниченко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Максименко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Калиниченко Анна Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1952

Сын: Калиниченко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Калиниченко Анна Петровна

Первомайск, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиниченко Анна Петровна

Смерть
2005
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