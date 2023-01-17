Калиниченко Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1926
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1926
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Максименко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Калиниченко Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1952
Сын: Калиниченко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Калиниченко Анна Петровна
Первомайск, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005