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Калиниченко Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Калиниченко Василий Николаевич

Мать: Феклуша

Рождение ребёнка
?.10.1926

Сын: Калиниченко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Калиниченко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Калиниченко Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Калиниченко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиниченко Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиниченко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиниченко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
1943
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