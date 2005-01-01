Калиниченко Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Калиниченко Василий Николаевич
Мать: Феклуша
Рождение ребёнка
?.10.1926
Сын: Калиниченко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Калиниченко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Калиниченко Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Калиниченко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиниченко Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиниченко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиниченко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
1943